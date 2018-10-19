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أخبار محلية > شاهد.. تشكيلي سعودي يغلف منزلاً شعبياً في الخُبر بالقصدير لإعطائه طابعاً جديداً مع أشعة الشمس
19/10/2018   10:07 ص

شاهد.. تشكيلي سعودي يغلف منزلاً شعبياً في الخُبر بالقصدير لإعطائه طابعاً جديداً مع أشعة الشمس

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قام فنان تشكيلي سعودي بتغليف منزل شعبي بالقصدير في أحد أحياء محافظة الخُبر بالمنطقة الشرقية، في إطار محاولته للحفاظ على التصميم التراثي للمبنى، وإعطائه طابعاً جديداً أثناء سقوط أشعة الشمس عليه.

وقال صاحب الفكرة التشكيلي عبدالله العثمان، وفقاً لـ “العربية”، إنه اختار اسم “قسطرة” للتعبير عن هذا العمل الفني، لأنه يهدف من خلاله إنعاش ذاكرة المكان ومحيطه، مضيفاً أنه قام بتغليف المنزل بالقصدير، بأسلوب جمالي مبتكر ينعش المكان القديم، بإثارة شغف الناس وفضولهم.

وأشار إلى أن الجمال سيتجلى على المنزل القديم، حينما تنعكس أشعة الشمس على جدرانه، وتعكس علاقته بالمكان، فتعطي للحي طاقة جديدة.

شاهد.. تشكيلي سعودي يغلف منزلاً شعبياً في الخُبر بالقصدير لإعطائه طابعاً جديداً مع أشعة الشمس

أخبار محلية
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