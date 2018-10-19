إعادة الخدمة الكهربائية إلى عدد من مدن الشمالية بعد انقطاعها بسبب التقلبات الجوية

انقطعت الخدمة الكهربائية مساء أمس الخميس في عدد من مدن ومحافظات شمال المملكة، شملت سكاكا وعرعر وطريف والقريات ورفحاء وتبوك ودومة الجندل.
وقدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين، مبينة أن انقطاع الخدمة الكهربائية حدث نتيجة التقلبات الجوية، ما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي عن الخدمة.
وقامت وزارة الصحة برفع حالة التأهب القصوى في بعض مستشفيات الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وفي جميع المستشفيات التي تعمل على المولدات الاحتياطية بعد انقطاع الكهرباء. وفق “أخبار 24”.
وفيما ذكرت شركة الكهرباء أن الخدمة الكهربائية بدأت في العودة تدريجياً بعد منتصف الليل في أحياء مدينة تبوك ومدن الجوف وعرعر وطريف، لفتت إلى أن العمل يجري في الوقت الحالي على مبادلة الأحمال، وإصلاح العطل الفني بالشبكة، من قبل فرق الصيانة والطوارئ؛ لإعادة الخدمة لبقية المشتركين المتأثرين.