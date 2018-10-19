حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان، وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة يشمل مرتفعات “نجران، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة”.
وأبانت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: حائل، الجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.