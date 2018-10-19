توجه نحو إنشاء إدارة موحدة تضم مكونات منظومة النقل والمرور في الرياض

تتجه أمانة منطقة الرياض نحو ضم مكونات منظومة النقل في الرياض تحت كيان واحد، وذلك بإنشاء إدارة موحدة للنقل، تتولى تخطيط وتنفيذ وتشغيل جميع عناصر منظومة النقل بالرياض: الطرق، النقل العام، والإدارة المرورية.
وأفاد أمين عام منطقة الرياض المهندس طارق الفارس -وفقًا لـ”الوطن”- بأن الرياض وُضع لها مخطط استراتيجي في سبعينيات القرن الماضي، ثم وُضع لها مخطط استراتيجي آخر عام 2004، وجرى تطويره في 2011، ويجري حاليًّا وضع تخطيط جديد يستجيب للمتطلبات والمستجدات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.
وكانت دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، أوصت بإنشاء إدارة موحدة لمكونات منظمة النقل في الرياض، مؤكدة أن نجاح الخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتنمية الرياض لن يتحقق إلا بالتكامل بين مكونات منظومة النقل: “الطرق، والنقل العام، والإدارة المرورية”، وتكامل هذه المكونات يستوجب ضمّها تحت إدارة موحدة.