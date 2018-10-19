هيا العواد تكشف عن مبادرة لإشراك أولياء الأمور في تطوير العملية التعليمية بمدارس أبنائهم

قالت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد إن الوزارة تبنت عدة مبادرات ضمن “رؤية المملكة 2030” من بينها مبادرة “ارتقاء” والتي تسعى إلى توثيق علاقة أولياء الأمور بمدارس أبنائهم، وتعزيز دور المجتمع في العملية التعليمية.
وأبانت أن المبادرة تستهدف إشراك 30% من أولياء الأمور والأسر في الأنشطة المدرسية بنهاية عام 2020، وإشراك نسبة 80% منهم بنهاية 2030، مشيرة إلى أن أولياء الأمور سيكون لهم دور مهم في تطوير العملية التعليمية من خلال حلقات نقاش ستقام في مختلف إدارات التعليم. وفق “أخبار 24”.
وأضافت العواد أن المبادرة ترمي إلى تحقيق مساهمة الأسر وأولياء الأمور في صنع القرار داخل المدرسة، وإبداء الآراء في الأنشطة اللا صفيَّة التي تقام بالمدارس.
وأكدت أن اهتمام الآباء وتواصلهم مع مدارس أبنائهم يعد ركيزة أساسية لتحقيق النجاح، لافتة إلى أن هناك أدوارًا كبيرة يمكن أن تقوم بها المدارس وأولياء الأمور والمجتمع في هذا الخصوص.