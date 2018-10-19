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أخبار محلية > تنفيذاً لوصيته.. خادم الحرمين يأمر بنقل جثمان “سوار الذهب” بطائرة خاصة ليُدفن في المدينة المنورة
19/10/2018   12:19 ص

تنفيذاً لوصيته.. خادم الحرمين يأمر بنقل جثمان “سوار الذهب” بطائرة خاصة ليُدفن في المدينة المنورة

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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل جثمان الرئيس السوداني الأسبق عبدالرحمن سوار الذهب بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك، تنفيذاً لوصيته.

وبعث خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء ومواساة، الأولى للرئيس السوداني عمر البشير في وفاة سوار الذهب، والثانية لعائلة وذوي الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس، في مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي عزاء ومواساة مماثلتين للرئيس السوداني وعائلة الفقيد وذويه.

تنفيذاً لوصيته.. خادم الحرمين يأمر بنقل جثمان “سوار الذهب” بطائرة خاصة ليُدفن في المدينة المنورة

أخبار محلية
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