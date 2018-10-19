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أخبار محلية > شاهد.. القوات الجوية الملكية السعودية تصل إلى قاعدة “الظفرة” الإماراتية
19/10/2018   12:17 ص

شاهد.. القوات الجوية الملكية السعودية تصل إلى قاعدة “الظفرة” الإماراتية

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وصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة “الظفرة” بدولة الإمارات للمشاركة في تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018”.

واستقبل المجموعة المشاركة في التمرين، الملحق العسكري في سفارة المملكة لدى الإمارات العميد الطيار الركن أحمد محمد الجهني، وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن حسين سعيد الشهراني وأركانات التمرين.

وأكد المقدم الطيار الشهراني أن هذه المشاركة ليست الأولى للقوات الجوية في مركز الحرب الجوي الصاروخي, حيث يُعد من التمارين المتقدمة على مستوى مثيلاتها في العالم, مبيناً أن هناك دولاً متقدمة مشاركة في التمرين، مبدياً تفاؤله بالتمرين وما سيحمله من فائدة وخبرة ستمكن القوات الجوية الملكية السعودية من الوصول إلى المستوى المتقدم في هذا المجال.

من جهته، أوضح الرائد الطيار ثامر الطويلعي أنه سيتم خلال هذا التمرين تبادل الخبرات العملياتية بين القوات الجوية الملكية السعودية والدول المشاركة التي تحاكي طبيعة الحرب الجوية.

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شاهد.. القوات الجوية الملكية السعودية تصل إلى قاعدة “الظفرة” الإماراتية

أخبار محلية
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