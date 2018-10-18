نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طرح (1462) فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات بغرفة الأحساء
18/10/2018   8:49 م

طرح (1462) فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات بغرفة الأحساء

+ = -
911

نّظمت غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف، عدة لقاءات وظيفية مع مجموعة شركات ومؤسسات وطنية كبرى على مستوى المملكة والمنطقة، طرحت خلالها (1462) فرصة عمل جديدة متنوعة للشباب والفتيات السعوديين بالأحساء، وذلك منذ بداية العام 2018، وحتى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وتنوعت فرص العمل الجديدة التي تم طرحها في تلك اللقاءات في مجالات وظيفية عدة، شملت قطاعات الهندسة، المبيعات، التسويق، التقنيين والفنيين، العمال، السائقين، إضافة إلى تخصصات متنوعة في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية مختلفة، وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف التي تأتي في إطار دعم عملية توطين الوظائف.

وتأتي هذه اللقاءات التوظيفية في إطار خطة غرفة الأحساء في مجال خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل والتطوير والإرشاد المهني لقوى العمل السعودي من الجنسين للعام 2018م، وضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التدريبية المستمرة التي تنفذها الغرفة بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعًا لسياسات وخطط التوطين وتوظيف الشباب السعوديين بمنشآت القطاع الخاص.

طرح (1462) فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات بغرفة الأحساء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007741.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.