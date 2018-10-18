طرق عدوى الإنفلونزا والوقاية منها.. ومن هم الأشخاص الذين يجب تطعيمهم ضدها

الإنفلونزا الموسمية مرض يسبب الصداع والارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال “الجاف غالبا”، والاحتقان، وألم الجسم والعضلات والمفاصل، ويعطي شعوراً بالتعب، ويشفى منه غالبية المصابين إلا أنه قد يسبب الوفاة في بعض الحالات.
العدوى:
تنتقل الإنفلونزا عن طريق استنشاق حبيبات رذاذ الشخص الحامل أو المصاب، وتتراوح مدة حضانة الفيروس بين يوم إلى 7 أيام، وقد تنتقل عن طريق لمس الأسطح الملوثة، وللوقاية من الإنفلونزا يجب تغطية الأنف والفم عند العطس، وغسل اليدين بانتظام.
التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية:
أفضل أسلوب للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هو التطعيم ضدها، ولقاحات التطعيم ضدها مستخدمة منذ 60 عاماً وتأكدت نجاعتها، وحققت نسبة نجاح وصلت إلى 90% في وقاية البالغين من الإصابة بالمرض، وأسهمت في الحد من وفيات المسنين بنسبة 60%.وفق “أخبار 24”.
الفئات التي ينصح بأهمية تطعيمها:
يمكن لأي شخص من أي فئة عمرية أو اجتماعية أن يحصل على اللقاح المضاد للإنفلونزا، وهناك فئات بعينها ينصح الأطباء بأهمية حصولهم على التطعيم ضد المرض وهم:
– كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً.
– النساء الحوامل.
– المصابون بأمراض مزمنة.
– الذين يرعون ويختلطون بكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة مثل “الممرضين والأطباء والممارسين الصحيين”.
– الأشخاص الذين يتواجدون في الأماكن المزدحمة.
الأعراض الجانبية للتطعيم:
تصاحب التطعيم ضد الإنفلونزا بعض الأعراض الجانبية، التي تستمر لمدة 48 ساعة على أكثر تقدير، وتتمثل هذه الأعراض في:
– احمرار وتورم بسيط في موضع الحقن.
– ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.
– آلام طفيفة في الجسم.
– احتقان في الحلق.