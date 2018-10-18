نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادمة فلبينية تحتجز طفل كفيلها داخل شقته بجدة والجهات الأمنية تحرره
18/10/2018   8:48 م

خادمة فلبينية تحتجز طفل كفيلها داخل شقته بجدة والجهات الأمنية تحرره

+ = -
1106

أقدمت خادمة من جنسية آسيوية على احتجاز طفل كفيلها داخل شقته السكنية بحي الصفا بجدة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من تحرير الطفل وإنقاذه سليما معافى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الجهات الأمنية بجدة من أحد المواطنين، يتهم خادمته من الجنسية الفلبينية، باحتجاز طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات داخل الشقة ورفضها فتح الباب.

وتحركت الجهات الأمنية فورا لمباشرة البلاغ، وتم استدعاء الدفاع المدني، الذي تمكن بدوره من فتح باب الشقة، والعثور على الطفل دون أن يصاب بأذى. وفق “أخبار 24”.

وأطاحت الجهات الأمنية بالخادمة وتحفظت عليها، وتم إعداد محضر بالواقعة لإكمال التحقيقات واتخاذ اللازم بحسب الاختصاص.

خادمة فلبينية تحتجز طفل كفيلها داخل شقته بجدة والجهات الأمنية تحرره

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007735.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.