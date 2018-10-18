“الشورى” يصوت على توصية تطالب بتوفير قروض عقارية تناسب الأسر الشابة الأسبوع المقبل

ينتظر أن يصوت مجلس الشورى خلال جلسته المقررة الإثنين المقبل على عددٍ من التوصيات، بينها توصية لجنة الحج والإسكان، التي تطالب صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض عقارية للأسر الشابة وجدولة السداد بما يتناسب ودخل الأسرة.
كما تتضمن توصية لجنة الحج والإسكان مطالبة الصندوق بدراسة صكوك تمويل الإسكان، وأسباب عدم السداد، وصعوبة التحصيل، وسيصوت الشورى على هذه التوصيات بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان حول التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية.
فيما سيناقش مجلس الشورى ويصوت على عددٍ من التوصيات، أهمها توصية مقدمة من لجنة الإدارة والموارد البشرية، تطالب صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي.وفق “أخبار 24”.