عند ذكر التراسل الفوري يتبادر إلى الذهن على الفور تطبيق واتساب، فهو ذو شعبية واسعة النطاق حول العالم.
ومع توسع وانتشار تلك النوعية، ظهرت تطبيقات أخرى سعت لتحسين الخصائص وحل المشكلات ومنها تليجرام الذي وصل عدد مستخدميه في مارس الماضي إلى 180 مليون شخص.
أعد موقع (MakeUseOf) تقريرا بسبع خصائص يوفرها تليجرام وصفها بأنها تُغني المستخدم عن استخدام أي تطبيقات أخرى للتراسل الفوري.
1- تصحيح الخطأ الطباعي بعد الإرسال (تحرير الرسائل)
قد يبعث المرء رسالة تحتوي على أخطاء طباعية محرجة، ويقدم تطبيق تليجرام الحل إذ يتيح تعديل الرسالة بعد نشرها.
بالضغط على الرسالة المعنية للحظات ستظهر قائمة اختيارات تسمح بالتعديل.
سيعرف الشخص المستقبل للرسالة بحدوث تعديل لكنه لن يعرف محتوى الرسالة الأصلية.
2-الدردشة السرية
تطبيقات التراسل الفوري من أكبر حاويات المعلومات الشخصية على الانترنت.
ويستخدم تليجرام نظاما لتشفير الدردشة ولا يحتفظ بها في خوادمه.
3- إرسال الملفات كبيرة الحجم
يتعثر المرء كثيرا عندما يرسل ملفا ويجد رسالة تقول إن مساحته أكبر من اللازم.
لكن تليجرام يسمح بإرسال ملفات يصل حجمها 1.5 جيجا.
4- مشاهدة ملفات فيديو ومتابعة دردشة في آن واحد
يتيح تليجرام عبر خاصية Picture-in-Picture مشاهدة تسجيل فيديو من يوتيوب أرسله صديق، ومتابعة الحديث مع متصل آخر في آن واحد.
5- أكبر عدد ممكن للأعضاء في مجموعة واحدة
ظلت واتساب لفترة طويلة تقصر عدد أعضاء “الجروب” على مئة عضو، وزاد العدد في الفترة الأخيرة لكنه لا يقارن بمئة ألف عضو في تليجرام.
6- استثناءات في خاصية “كشف الاطلاع” Last Seen
تعريف المرسل بأن مستقبل الرسالة قد قرأها غير مقبول عن بعض المستخدمين، ويتيح واتساب مثلا خاصية إلغاء “العلامة الزرقاء” التي توضح قراءة الرسالة.
لكن الخاصية تطبق على وجه العموم.
أما تليجرام يتيح حجب هذه الخاصية عن أفراد بعينهم.
7- إخفاء الوسائط المتعددة
توفر بعض تطبيقات التراسل الفوري وقف التحميل الأوتوماتيكي لملفات الفيديو والصور لكن دون قائمة عرض تمهيدي.
تليجرام يحل معضلة الملفات الضخمة التي تملئ معرض الوسائط في الجوال بطريقة أفضل.
فالتطبيق يسمح للمستخدم تحميل كل الملفات الواردة، ويمنحه أيضا فرصة لمنع إضافة هذه الملفات إلى معرض الوسائط Gallergy.
وفق “أخبار 24”.