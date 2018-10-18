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أخبار محلية > وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تحتضن الحرمين.. وهي شريك أساسي في الحرب على الإرهاب
18/10/2018   8:43 م

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تحتضن الحرمين.. وهي شريك أساسي في الحرب على الإرهاب

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أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو على قوة ومتانة العلاقات الأمريكية مع المملكة، مشدداً على أنها شريك أساسي في الحرب على الإرهاب.

وقال في تصريح له اليوم (الخميس) حول جولته بين السعودية وتركيا، إن السعودية تحتضن الحرمين الشريفين وعلاقتنا بها قوية، ومن الضروري تذكر علاقتنا الاستراتيجية الطويلة معها.

وكان بومبيو قد غادر أمس الرياض بعد زيارة سريعة التقى خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى استعراض العلاقات بين البلدين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تحتضن الحرمين.. وهي شريك أساسي في الحرب على الإرهاب

أخبار محلية
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