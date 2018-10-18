نقل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الخميس، تحيات قيادة المملكة للمصابين الجندي أول “مهدي بن يحيى الصحبي”، والجندي “معجب بن مسلي القحطاني” اللذين أصيبا أثناء مشاركتهما مع رجال حرس الحدود بالحد الجنوبي.
جاء ذلك خلال زيارة أمير المنطقة للمصابين في مستشفى الملك خالد بنجران، حيث نقل إليهما تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وأكّد أمير نجران خلال الزيارة على فخر واعتزاز الشعب السعودي ببطولات وتضحيات الجنديين اللذين أبديا إصرارهما وعزمهما على مواصلة البطولات عقب تعافيهما من الإصابة.
وفق “أخبار 24”.