عثر مختصون خلال عمليات المسح الأولية على مباني منطقة جدة التاريخية على خزان مياه قديم داخل مبنى “بيت كدوان”، يرجع تاريخه لنحو 150-200 عام.
ويعتقد أن الخزان كان مخصصاً لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها بالمسجد والمرافق القريبة، ووفقاً لصحيفة “عكاظ” فإن الخزان متبن البناء ولا يزال بحالة جيدة.
وتجرى عمليات المسح الحالية ضمن التي تبذلها وزارة الثقافة، وأمانة جدة لإعادة تأهيل مباني المنطقة التاريخية، ويتوقع أن تسفر عمليات المسح عن اكتشافات أخرى، لكون أن المنطقة تزخر بالآثار القديمة.
وأشار مختصون إلى أن “بيت كدوان” يعود تاريخه لنحو 150-200 عام تقريباً، وحوله عدد من المباني والمساجد التي بنيت أغلبها بالحجر المنقبي والطين البحري والأخشاب.