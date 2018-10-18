في كمائن مُحكمة.. “الغذاء والدواء” تضبط مسوقي منتجات بادعاءات طبية وجنسية مضللة بجدة

أطاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية بمسوقي منتجات، تحمل ادعاءات طبية وجنسية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخالفة في جدة.
وتتبعت الهيئة بائعي تلك المنتجات، وأعدت كمائن لهم، أدّت لضبطهم بالجرم المشهود، فتمت مصادرتها وإحالتهم للجهات المختصة، بعد أن رصدت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تسوّق أو تبيع أو تعلن عن تلك المنتجات.
ودعت الهيئة إلى شراء المنتجات من منافذ البيع المرخصة، وعدم شرائها من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة تسوّق أو تبيع منتجات غير مرخصة من الهيئة، عبر الاتصال بـرقم 19999 أو تطبيق “بك نهتم”.وفق “أخبار 24”.