وزير النقل يتفقد سير الأعمال في مشروع سكة حديد مدينة الجبيل الصناعية

قام وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، الدكتور نبيل العامودي، اليوم (الخميس) بزيارة تفقدية لأعمال مشروع سكة حديد مدينة الجبيل الصناعية، برفقة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بشار المالك وعدد من مسؤوليها.
وتفقد الوزير الأعمال الجارية في ميناء الجبيل التجاري وشركة “صدارة” للكيميائيات، بالإضافة إلى أعمال منطقة الجبيل (2)، حيث أكد على ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأعمال حسب الجدول الزمني والميزانية المعتمدة للمشروع وبالجودة المطلوبة. وفق “أخبار 24”.
وفي نهاية الجولة قام العامودي بزيارة لشركة “صدارة”، حيث قدّم الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فيصل الفقير، عرضا تعريفيا عن أعمالها، كما اصطحب الوزير في جولة على منشآت الشركة وخطوط الإنتاج المختلفة بها.
يُذكر أن “صدارة” إحدى المنشآت المستفيدة من شبكة السكة الحديد للجبيل الصناعية بطول 38 كيلومترا لخدمة المنشآت الصناعية في الجبيل (1) و(2) ويربطهما مباشرة مع ميناءي الجبيل الصناعي والتجاري، كما ترتبط الشبكة بخط التعدين في شبكة الشمال من أقصى شمال المملكة حتى ميناء رأس الخير على الخليج العربي بطول 1500 كيلومتر.