الجابر: سأترشح لعضوية المكتب التنفيذي للـ”فيفا”.. وآل الشيخ: يمتلك القدرات وسأدعمه

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أن سامي الجابر يمتلك القدرات التي تؤهله للترشح لنيل عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي لكرة القدم “فيفا”، وأنه سيدعمه في حال ترشحه.
حديث آل الشيخ جاء في اتصال هاتفي له مع برنامج “في المرمى”، وذلك في رد على سؤال حول موقفه تجاه نية سامي الجابر الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للـ”فيفا”.
وكان سامي الجابر كشف في ذات البرنامج نيته الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ”فيفا”، موضحاً أن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي هي طريقه للترشح لعضوية مجلس “فيفا”، كون أنه من دون عضوية مجلس الاتحاد الآسيوي لن يتمكن من الترشح لعضوية تنفيذي في الـ”فيفا”.
وأضاف الجابر موضحاً، أن العادة جرت أن يذهب رئيس الاتحاد الآسيوي كنائب رئيس في “فيفا”، وهناك أيضاً 5 نواب لرئيس الـ”فيفا” يمثلون مناطق آسيا الخمس يرشحهم الاتحاد الآسيوي لعضوية المجلس التنفيذي “فيفا”.