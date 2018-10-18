طرح (1462) فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات بغرفة الأحساء

نّظمت غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف، عدة لقاءات وظيفية مع مجموعة شركات ومؤسسات وطنية كبرى على مستوى المملكة والمنطقة، طرحت خلالها (1462) فرصة عمل جديدة متنوعة للشباب والفتيات السعوديين بالأحساء، وذلك منذ بداية العام 2018، وحتى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري.
وتنوعت فرص العمل الجديدة التي تم طرحها في تلك اللقاءات في مجالات وظيفية عدة، شملت قطاعات الهندسة، المبيعات، التسويق، التقنيين والفنيين، العمال، السائقين، إضافة إلى تخصصات متنوعة في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية مختلفة، وبرامج التدريب المنتهي بالتوظيف التي تأتي في إطار دعم عملية توطين الوظائف. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه اللقاءات التوظيفية في إطار خطة غرفة الأحساء في مجال خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل والتطوير والإرشاد المهني لقوى العمل السعودي من الجنسين للعام 2018م، وضمن سلسلة اللقاءات والبرامج التدريبية المستمرة التي تنفذها الغرفة بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعًا لسياسات وخطط التوطين وتوظيف الشباب السعوديين بمنشآت القطاع الخاص.