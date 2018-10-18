المملكة تحل في المرتبة الثانية عالميا بمؤشر ربط الطرق

حلت المملكة في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث مؤشر ربط الطرق، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي “GCR” الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF”.
وبحسب التقرير المذكور، فإن المملكة حلت أيضا في المركز الـ30 عالمياً من حيث جودة الطرق، متقدمة 4 مراكز مقارنة بترتيبها في العام الماضي 2017.
وعزت وزارة النقل احتلال المملكة لهذه المراكز المتقدمة، إلى تنفيذ المملكة لمشاريع نقل كبيرة في جميع المناطق، حيث أنجزت 55 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، بجانب ربطها شبكة طرق يزيد طولها على 68 ألف كم، وإلى تسريع إنجاز مشروعات النقل. وفق “أخبار 24”.
كما أرجعت الوزارة تقدم المملكة في الترتيب بين دول العالم في مؤشر جودة الطرق، إلى اهتمامها بالصيانة الدورية للطرق، وإطلاقها 399 مشروعاً للصيانة هذا العام، ما أنجزته منها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 85 مشروعاً، بالإضافة لاهتمامها برفع مستوى السلامة على الطرق.