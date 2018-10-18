توثق استرداد الرياض ومبايعة الأمير سعود وليا للعهد.. تعرف على أول مجموعة طوابع بريدية حملت اسم “السعودية”

نشرت دارة الملك عبد العزيز صورة بيانية للتعريف بأول مجموعة طوابع بريدية صدرت حاملة اسم “المملكة العربية السعودية”.
وأوضحت الدارة أن المجموعة من 24 طابعا، حملت مناسبات وتوثيقاً لأحداث مهمة، من بينها طابع يوثق “مبايعة الأمير سعود ولياً للعهد” عام 1352هـ (1933م).
كما نشرت طوابع الإسعاف التي صدرت عام 1352هـ (1934م)، لدعم أعمال الإسعاف الخيرية، واستمر العمل بها حتى 1375هـ (1956 م).
وشملت المجموعة طوابع تمثل الإصدار الحكومي الأول في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، عام 1358هـ (1939م)، كذلك إصدارات تذكارية لعدد من المناسبات أبرزها كانت مرور 50 عاماً على استرداد الرياض عام 1369هـ.
وفق “أخبار 24”.