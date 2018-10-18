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أخبار محلية > رئيس “جمعية الطيران”: التنقل بالطيران الفردي من منطقة لأخرى سيظهر قريبا في المملكة
18/10/2018   2:49 م

رئيس “جمعية الطيران”: التنقل بالطيران الفردي من منطقة لأخرى سيظهر قريبا في المملكة

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أكد رئيس جمعية الطيران السعودي الأمير فهد بن مشعل أن التنقل بالطيران الفردي من منطقة لأخرى عبر الطائرات الصغيرة سيظهر قريبا في المملكة.

وأوضح الأمير فهد خلال ندوة ألقاها في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس تحت عنوان “الطيران أسلوب حياة”، أنه رغم وجود كثير من الأبحاث لتطوير تقنية النقل مثل تقنية “الهايبرلووب” وقطارات ما يسمى بـ”الرصاصة” والسيارات الكهربائية، إلا أن تقنيات النقل الجوي تسبقها بخطوة لأن السير في الجو يقصر المسافة ويسرع الوصول.

وأشار إلى احتياج المملكة لإنشاء أندية وأكاديميات تعليم وتدريب هواة الطيران من الشباب والشابات، لافتا إلى أن تقرير منظمة الطيران العالمي IATA في 2017 أكد أن منطقة الشرق الأوسط حققت أقوى نسبة نمو على مستوى العالم في حركة الطيران والمسافرين.

رئيس “جمعية الطيران”: التنقل بالطيران الفردي من منطقة لأخرى سيظهر قريبا في المملكة

أخبار محلية
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