بالفيديو.. آل الشيخ: هدفنا استضافة “آسيا 2027” ولكن سننافس على بطولة 2023

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، نية المملكة استضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم، مبيناً أن الهدف هو استضافة نسخة 2027، ولكن سنحاول وننافس على استضافة نسخة 2023 رغم ضيق الوقت.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أنهم يعلمون أنه لا يتبقى إلا 13 يوماً لإعلان الفائز بنسخة 2023 يوم 31 أكتوبر الجاري، ولكن نحن لدينا منشآت جاهزة وسنحاول كسب الوقت، وحتى لو خسرنا فسنعتبر ذلك درساً نستفيد منه لنضع جميع الاحتمالات في حساباتنا مستقبلاً.
وعن المنافسة في انتخابات الاتحاد الآسيوي بمرشحين هما سامي الجابر وعادل عزت والقدرة على دعم المرشحين، قال آل الشيخ: “تعبنا من النوم والسبات، نحن أسياد آسيا ولازم نجرب ونحاول”، مضيفاً أن هناك دولاً ليست بحجم المملكة ولها تأثير كبير على الرياضة فلماذا لا نحاول.
وشدد على أن الطموح لن يكون فقط كأس آسيا ولكن سننافس على كل البطولات التي يمكننا استضافتها، فنحن لدينا البيئة والحضور والأمن والأمان والمال والمنشآت، وقبل ذلك كله لدينا الرجال وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.