نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المرور” يعيد نشر قائمة الغرامات لمخالفة تجاوز السرعة بعد التعديل الجديد
18/10/2018   9:21 ص

“المرور” يعيد نشر قائمة الغرامات لمخالفة تجاوز السرعة بعد التعديل الجديد

+ = -
976

نشرت الإدارة العامة للمرور صوراً توضيحية لقائمة غرامات مخالفة تجاوز السرعة على الطرق، بعد التعديل الجديد لقانون المرور.

ووفق النظام الجديد، فإن تجاوز السرعة إذا كانت محددة بـ 120 كيلومتراً في الساعة فأقل، فتكون قيمة المخالفات على النحو التالي:

التجاوز بأكثر من 10 كلم إلى 20 كلم: غرامتها من 150 إلى 300 ريال.

التجاوز بأكثر من 20 كلم إلى 30 كلم: غرامتها من 300 إلى 500 ريال.

التجاوز بأكثر من 30 كلم إلى 40 كلم: غرامتها من 800 إلى 1000 ريال.

التجاوز بأكثر من 40 كلم إلى 50 كلم: غرامتها من 1200 إلى 1500 ريال.

التجاوز بأكثر من 50 كلم: غرامتها من 1500 إلى 2000 ريال.

أما إن كانت السرعة محددة بـ 140 كيلومتراً في الساعة، فتكون قيمة المخالفات على النحو التالي:

التجاوز بأكثر من 5 كلم إلى 10 كلم: غرامتها من 300 إلى 500 ريال.

التجاوز بأكثر من 10 كلم إلى 20 كلم: غرامتها من 800 إلى 1000 ريال.

التجاوز بأكثر من 20 كلم إلى 30 كلم: غرامتها من 1200 إلى 1500 ريال.

التجاوز أكثر من 30 كلم: غرامتها من 1500 إلى 2000 ريال.

“المرور” يعيد نشر قائمة الغرامات لمخالفة تجاوز السرعة بعد التعديل الجديد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007654.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.