“المرور” يعيد نشر قائمة الغرامات لمخالفة تجاوز السرعة بعد التعديل الجديد

نشرت الإدارة العامة للمرور صوراً توضيحية لقائمة غرامات مخالفة تجاوز السرعة على الطرق، بعد التعديل الجديد لقانون المرور.
ووفق النظام الجديد، فإن تجاوز السرعة إذا كانت محددة بـ 120 كيلومتراً في الساعة فأقل، فتكون قيمة المخالفات على النحو التالي:
التجاوز بأكثر من 10 كلم إلى 20 كلم: غرامتها من 150 إلى 300 ريال.
التجاوز بأكثر من 20 كلم إلى 30 كلم: غرامتها من 300 إلى 500 ريال.
التجاوز بأكثر من 30 كلم إلى 40 كلم: غرامتها من 800 إلى 1000 ريال.
التجاوز بأكثر من 40 كلم إلى 50 كلم: غرامتها من 1200 إلى 1500 ريال.
التجاوز بأكثر من 50 كلم: غرامتها من 1500 إلى 2000 ريال.
أما إن كانت السرعة محددة بـ 140 كيلومتراً في الساعة، فتكون قيمة المخالفات على النحو التالي:
التجاوز بأكثر من 5 كلم إلى 10 كلم: غرامتها من 300 إلى 500 ريال.
التجاوز بأكثر من 10 كلم إلى 20 كلم: غرامتها من 800 إلى 1000 ريال.
التجاوز بأكثر من 20 كلم إلى 30 كلم: غرامتها من 1200 إلى 1500 ريال.
التجاوز أكثر من 30 كلم: غرامتها من 1500 إلى 2000 ريال.
الغرامات المحددة في نظام المرور في حال تجاوز السرعة على الطرق المحدد سرعتها بـ ( ١٢٠ ) كم / الساعة.
نرجو التقيد بعلامات ومدلولات الطرق لتنعم بقيادة آمنة.#هدفنا_سلامتكمpic.twitter.com/6WMygDnri5
— #المرور_السعودي (@eMoroor) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨