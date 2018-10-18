بالفيديو.. “الجوازات” تعلن بدء تشغيل الأجهزة الذاتية لإنهاء إجراءات المسافرين في مطار الرياض

أكدت المديرية العامة لإدارة الجوازات بدء التشغيل الفعلي لأجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات المسافرين في مطار الملك الخالد الدولي بالرياض، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني .
وأكد المتحدث الرسمي لإدارة الجوازات المقدم بدر القرني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن تشغيل أجهزة الخدمة الذاتية يعد خدمة فريدة من نوعها، وأن المملكة ثالث دولة على مستوى العالم تقدم هذه الخدمة، حيث يعد الجهاز نظاما متكاملاً يستطيع المسافر من خلاله تسجيل دخوله وخروجه من المملكة آلياً دون المرور على موظف الجوازات.
ويتم إنهاء إجراءات السفر عبر اختيار اللغة ثم وثيقة السفر (بطاقة الهوية أو جواز السفر)، ثم يتم تمرير رقم الباركود في الوثيقة على القارئ الموجود في الجهاز ليتعرف على بيانات المسافر.
ويقوم المسافر بعد ذلك بوضع بصمته ثم يلتقط الجهاز صورة له، بعدها تتم طباعة إيصال إذا كانت البيانات صحيحة، يتوجه بعدها المسافر مباشرة إلى بوابة السفر المزودة بكاميرات تقوم بالتقاط صورة المسافر، وتسمح له بالمرور.