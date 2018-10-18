مصادر: استقدام أكثر من 8 آلاف عاملة إندونيسية كدفعة أولى.. والعملية ستقتصر على الشركات

كشفت مصادر أن عدد الدفعة الأولى المزمع استقدامها من العاملات المنزليات من إندونيسيا والذي سيبدأ في نوفمبر المقبل، سيبلغ أكثر من 8 آلاف عاملة منزلية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن عملية الاستقدام حالياً ستقتصر فقط على الشركات، حيث لن تتمكن مكاتب الاستقدام من استقدام العمالة المنزلية في الفترة الحالية، مبينة أنه من المفترض أن يقيم الجانبان السعودي والإندونيسي التجربة بعد 6 أشهر من الآن.
وأضافت أن هناك 10 فئات من العمالة المنزلية الإندونيسية للمواطنين الراغبين في الاستقدام، أهمها: عاملة منزلية، طباخة، مربيّة أطفال، ممرضة منزلية، عامل منزلي، سائق، طباخ، سفرجي، ممرض منزلي، وستبدأ الرواتب من 1500 ريال.