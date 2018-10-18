بالفيديو.. خطوات تقديم إقرار تقدير الزكاة والحصول على شهادة فورية إلكترونياً

تتيح الهيئة العامة للزكاة عبر موقعها الإلكتروني خدمة “الشهادة الفورية”، والتي تتيح للمستفيد تقديم إقرار الزكاة التقديري والحصول على الزكاة المطلوب سدادها، والحصول بعد السداد عبر خدمة “سداد” على الشهادة فوراً.
ونشرت الهيئة مقطع فيديو يشرح الخطوات التي يجب اتباعها للاستفادة من خدمة “الشهادة الفورية”، والحصول على الإقرار وشهادة زكاة فورية، ولتقديم إقرار الزكاة والحصول على الشهادة الفورية يجب اتباع الخطوات التالية:
– الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية على بوابة الزكاة والدخل الإلكترونية.
– الضغط على الصندوق الخاص بالإقرارات للانتقال تلقائيا لصفحة تقديم الإقرارات.
– الضغط على الإقرار المراد تقديمه، وسيفتح النظام الإقرار الخاص بالمستفيد.
– بعد موافقة المستفيد على الشروط والأحكام، سيفتح النظام تفاصيل الإقرار التقديري تلقائياً، المتضمنة المعلومات الخاصة بالمستفيد وأنشطته.
– بعد مراجعة المستفيد للبيانات والمصادقة على صحتها، وفي حال كانت البيانات غير صحيحة يتيح النظام تصحيحها، ويفتح النظام البيانات المالية للمستفيد التي تتضمن الأنشطة الرئيسية الخاصة به، ويطلب منه تعبئة النموذج المرفق، ثم يطلب منه إدخال رأس مال المنشأة وقيمة العقود بإحدى الطرق التي يتيحها النظام.
– الضغط على أيقونة حفظ في حال أراد المستفيد الاستمرار.
– سيظهر للمستفيد ملخص احتساب الزكاة لجميع الأنشطة وتفصيل كل نشاط.
– في حال سداد المبالغ المطلوبة يمكن للمستفيد الحصول على الشهادة آليا.
– في حال تسديد جزء من المبالغ المطلوبة يتوجب على المستفيد تقديم اعتراض على المبلغ غير المسدد.
– ويمكن للمستفيد الحصول على تفاصيل احتساب زكاة الوعاء ومعرفة الفروقات المحتسبة، وذلك بالضغط على تفاصيل احتساب الوعاء ليحصل على البيانات المعالجة آلياً، وستظهر المعلومات والبيانات التي لم يفصح عنها المستفيد في الإقرار المقدم.