حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، أن تستمر الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.
وأشارت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، إلى أن التوقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح تشمل منطقة نجران “الخرخير وشروره”، والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي، وكذلك مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وقد يمتد تأثيرها إلى مرتفعات المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.