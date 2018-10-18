أكثر من 20 ألف لاعب يتنافسون على جائزة المليوني ريال.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة البلوت

شهدت الصالة الخضراء بالرياض، اليوم الأربعاء، انطلاق النسخة الرسمية الثانية من بطولة المملكة للبلوت، والتي تمتد من 17- 27 أكتوبر الجاري، برعاية الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية.
وأظهرت صور نشرتها الهيئة عبر صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، جانبًا من منافسات الجولة الأولى للبطولة التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المنافسين من جميع الأعمار بمختلف المستويات والخبرات، حيث بلغ عدد اللاعبين 20 ألفاً و480 يتنافسون على 250 طاولة.
كما أظهرت الصور الشعبية الجارفة لتلك الرياضة الذهنية التي تضاعفت جوائز بطولتها الحالية من قبل الهيئة العامة للرياضة ليصل مجموعها إلى مليوني ريال.