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أخبار محلية > “الصحة” تحذّر: سجن وتغريم مَن يروّج للأدوية عبر الحسابات الوهمية
18/10/2018   12:50 ص

“الصحة” تحذّر: سجن وتغريم مَن يروّج للأدوية عبر الحسابات الوهمية

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أطلقت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تحذيرًا من بيع الأدوية الطبية عبر الحسابات الوهمية؛ نظرًا لما تسببه من ضرر على صحة الفرد والمجتمع، وذلك عبر حملة توعوية تحت عنوان “الحسابات الوهمية على برامج التواصل الاجتماعي”.

وأكّدت “الصحة” أن العقوبة للمخالفين تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، وإلغاء الترخيص للممارسين والمؤسسات الصحية التي ترتبط بتلك الحسابات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، مناشدةً الجميع التواصل مع مركز “937” للإبلاغ عن تلك الحسابات الوهمية ونقاط البيع المخالفة. وفق “أخبار 24”.

وتهدف الحملة إلى منع بيع الأدوية غير المرخصة؛ حيث أشارت إلى أن طرق نقل هذه الأدوية وتخزينها مجهولة المصدر، كما أن الأدوية المبيعة مجهولة المصدر أيضًا، ولم يتم وصفها من قِبل الطبيب المختص.

“الصحة” تحذّر: سجن وتغريم مَن يروّج للأدوية عبر الحسابات الوهمية

أخبار محلية
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