بالفيديو.. علّق آل الشيخ: “فرحتها بالدنيا”.. ما الذي قالته المواطنة التي فازت بسيارة مباراة الأرجنتين والبرازيل؟

خطفت المواطنة منيرة الزهراني الأضواء في مباراة البرازيل والأرجنتين التي أقيمت يوم أمس على كأس سوبر كلاسيكو البطولة الرباعية.
وفازت الزهراني بالجائزة الثانية بعد أن التقطتها الكاميرا، حيث قالت في مقابلة مع “العربية” إنها اندهشت من اختيارها، خصوصا أنها لم تكن تنوي المجيء لولا أن أقنعها أبناؤها وزوجها بالمجيء.
وأكدت أن ما حدث كان صدمة ومفاجأة كبيرة، وأنها أصرت أن ينزل زوجها وأبناؤها بدلا عنها لولا إصرار القائمين على الجائزة، مشيرة إلى أن أول اتصال تلقته كان من أختها.
وكانت الزهراني قد ظهرت متأثرة بفضل اختيارها، ليعلق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ: “فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها”.