نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. علّق آل الشيخ: “فرحتها بالدنيا”.. ما الذي قالته المواطنة التي فازت بسيارة مباراة الأرجنتين والبرازيل؟
18/10/2018   12:54 ص

بالفيديو.. علّق آل الشيخ: “فرحتها بالدنيا”.. ما الذي قالته المواطنة التي فازت بسيارة مباراة الأرجنتين والبرازيل؟

+ = -
1119

خطفت المواطنة منيرة الزهراني الأضواء في مباراة البرازيل والأرجنتين التي أقيمت يوم أمس على كأس سوبر كلاسيكو البطولة الرباعية.

وفازت الزهراني بالجائزة الثانية بعد أن التقطتها الكاميرا، حيث قالت في مقابلة مع “العربية” إنها اندهشت من اختيارها، خصوصا أنها لم تكن تنوي المجيء لولا أن أقنعها أبناؤها وزوجها بالمجيء.

وأكدت أن ما حدث كان صدمة ومفاجأة كبيرة، وأنها أصرت أن ينزل زوجها وأبناؤها بدلا عنها لولا إصرار القائمين على الجائزة، مشيرة إلى أن أول اتصال تلقته كان من أختها.

وكانت الزهراني قد ظهرت متأثرة بفضل اختيارها، ليعلق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ: “فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها”.

بالفيديو.. علّق آل الشيخ: “فرحتها بالدنيا”.. ما الذي قالته المواطنة التي فازت بسيارة مباراة الأرجنتين والبرازيل؟

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007622.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.