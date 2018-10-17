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اخبار رياضية > بالفيديو.. حارس منتخب “جزر القمر” يمنح محترف “النصر” هدفاً كوميدياً
17/10/2018   8:17 م

بالفيديو.. حارس منتخب “جزر القمر” يمنح محترف “النصر” هدفاً كوميدياً

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فشل المنتخب المغربي في المحافظة على تقدّمه في المباراة التي جمعته مع منتخب جزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم افريقيا 2019؛ حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وشهدت المباراة مستوى متواضعاً للغاية من قِبَل حارس مرمى منتخب جزر القمر المسؤول بنسبة كبيرة عن الهدف الأول، إضافة للهدف الثاني الذي اعتبره المعلق المغربي هدية من الحارس لمنتخب بلاده.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف، قبل أن ينجح المنتخب المغربي في إدراك التعادل؛ لكن بخطأ كبير من حارس مرمى منتخب جزر القمر الذي كان يمرر الكرة لزميله بالفريق؛ لكن بدلاً من ذلك صوّب تجاه المغربي نور الدين إمرابط؛ لتصطدم بمحترف النصر لتسكن شباك المنتخب الإفريقي حديث العهد بالتصفيات؛ ليتقدم “أسود الأطلسي” بهدفين لهدف قبل أن يخطف جزر القمر هدف التعادل في الدقيقة 90.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى النقطة السابعة بعد أربع جولات من التصفيات؛ محتلاً المركز الثاني خلف الكاميرون التي تعادلت مع مالاوي عصر أمس.

بالفيديو.. حارس منتخب “جزر القمر” يمنح محترف “النصر” هدفاً كوميدياً

اخبار رياضية
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