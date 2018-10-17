فيديو .. فرحة “هيستيرية” للاعبي النصر بهدف البرازيل القاتل.. وكارينيو يطالب بـ “VAR”

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن فرحتهم بهدف البرازيل القاتل في مرمى الأرجنتين في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية.
وحقق منتخب السامبا الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع للمباراة، أمس الثلاثاء، ليحقق لقب بطولة سوبر كلاسيكو الودية.
ونشر البرازيلي أراوجو بيتروس لاعب نادي النصر، فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وهو يحتفل بهدف منتخب بلاده رفقة زملائه في الفريق، وظهر خلال الفيديو الأوروجوياني دانيال كارينيو المدير الفني للعالمي وهو يطالب الحكم باللجوء لتقنية الفيديو “VAR”.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الباطن الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.