“الدفاع” تنفي صحة انعقاد اجتماع ثنائي بين رئيس هيئة الأركان ونظيره الإسرائيلي

أكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء ثنائي جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة الفريق أول فياض الرويلي ورئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال قادي آيزنكوت.
وأوضح المصدر أن الفريق أول فياض الرويلي شارك في اجتماع دولي بقاعدة آندروز الجوية في أمريكا، وشاركت في الاجتماع 81 دولة؛ لمناقشة مواجهة الجماعات المتطرفة.
وأضاف أن الاجتماع جرى خلال الفترة من 15 – 16 من أكتوبر الجاري، وتخلل الاجتماع عشاء رسمي حضره جميع المشاركين على شرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، ثم عُقد المؤتمر الرئيس في اليوم التالي، مشدداً على أن كل ما نُشر عن انعقاد اجتماع ثنائي بين الطرفين السعودي والإسرائيلي عارٍ من الصحة.