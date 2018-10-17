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أخبار محلية > شاهد.. السيول تداهم منازل وأحياء سكنية في عدد من محافظات وقرى مكة المكرمة
17/10/2018   8:14 م

شاهد.. السيول تداهم منازل وأحياء سكنية في عدد من محافظات وقرى مكة المكرمة

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داهمت سيول غزيرة، اليوم الأربعاء، الأحياء السكنية والمنازل بعدد من محافظات وقرى منطقة مكة، تضمّنت: “الشرائع”، و”الجعرانة”، و”وادي نعمان”، وخلف بمحطة السيف بـ”رهجان”، إضافةً إلى “نمرة”، و”سبت شمران” و”سبت الجارة” و”اضم” والأجزاء المجاورة لها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مداهمة السيول لتلك الأحياء السكنية، حيث ناشد الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة تلك التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بالرياح.

فيما أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، والتي قد تؤدّي إلى جريان السيول، على أن تنتهي تلك الحالة اليوم عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

شاهد.. السيول تداهم منازل وأحياء سكنية في عدد من محافظات وقرى مكة المكرمة

أخبار محلية
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