شاهد.. السيول تداهم منازل وأحياء سكنية في عدد من محافظات وقرى مكة المكرمة

داهمت سيول غزيرة، اليوم الأربعاء، الأحياء السكنية والمنازل بعدد من محافظات وقرى منطقة مكة، تضمّنت: “الشرائع”، و”الجعرانة”، و”وادي نعمان”، وخلف بمحطة السيف بـ”رهجان”، إضافةً إلى “نمرة”، و”سبت شمران” و”سبت الجارة” و”اضم” والأجزاء المجاورة لها.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مداهمة السيول لتلك الأحياء السكنية، حيث ناشد الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة تلك التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بالرياح.
فيما أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، والتي قد تؤدّي إلى جريان السيول، على أن تنتهي تلك الحالة اليوم عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.
#مكة_الان | 🔴⛈️
عاجل | السيول تداهم الأحياء السكنية في الشرائع
المصدر: @gubari156
تابعونا بكل جديد في عالم الطقس👌 @ArabiaWeatherSA#وش_افضل_يوم_بحياتك#تعليق_الدراسه pic.twitter.com/qQydx3IfD3
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨
#مكه_الان | 🔴⛈️
عاجل | سيول جارفة تداهم بعض المنازل في الجعرانة
المصدر: @Alom_14
تابعونا بكل جديد في عالم الطقس👌 @ArabiaWeatherSA#وش_افضل_يوم_بحياتك#تعليق_الدراسه pic.twitter.com/zZxJfANGof
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨
سيول رهجان تدخل الاحياء خلف محطة السيف pic.twitter.com/uvNjqlFPHO
— القرشي بندر (@abogehad889) ١٧ أكتوبر ٢٠١٨