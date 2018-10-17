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أخبار محلية > خلال أشهر.. تدشين مشروع الملف الطبي الموحد في مستشفيات القوات المسلحة
17/10/2018   8:14 م

خلال أشهر.. تدشين مشروع الملف الطبي الموحد في مستشفيات القوات المسلحة

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قال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان المالك إن إدارة الخدمات الطبية ستدشن خلال الأشهر القادم مشروع الملف الطبي الموحد.

وسيكون بإمكان المستشفيات العسكرية من خلال هذا النظام الجديد الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض والأدوية المصروفة له، كما يسهل المشروع على المرضى المشمولين برعاية المستشفيات العسكرية تلقي الخدمة الطبية من أي مستشفى تابع للقوات المسلحة في أي مدينة، بما فيها المستشفيات الميدانية دون الحاجة لفتح عدة ملفات طبية في حال انتقل المستفيد إلى مدينة أخرى. وفق “أخبار 24”.

وأشار اللواء المالك إلى أن هذه الإجراءات تساهم في توفير تكاليف تكرار التحاليل المخبرية وصور الأشعة، إضافة إلى توفير الوقت، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

خلال أشهر.. تدشين مشروع الملف الطبي الموحد في مستشفيات القوات المسلحة

أخبار محلية
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