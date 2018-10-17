مشاركة متميزة لكلية طب الأسنان في مؤتمر “لقاء الرياض الدولي الحادي عشر لطب الأسنان”

شاركت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيزممثلة بكلية طب الأسنان في لقاء الرياض الدولي الحادي عشر لطب الأسنان والمؤتمر السعودي الثاني لتعليم طب الأسنان الذي تنظمه جامعة رياض العلم والجمعية السعودية لتعليم طب الأسنان تحت عنوان (موائمة تعليم طب الأسنان مع أفضل الممارسات السريرية) والمقام خلال الفترة 4-2صفر 1440هـ الموافق 13-12-11أكتوبر 2018م بمدينة الرياض.
حيث ذكر عميد كلية طب الأسنان المكلف بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبد الوهاب أبو درمان أن مشاركة كلية طب الأسنان جاءت انطلاقاً من اهتمام الكلية لاطلاع أعضاء هيئة تدريس وطلاب الكلية ما توصل إليه طب الأسنان حول العالم لتحسن وتنمية المهارات والمعارف لديهم مما يسهم في بشكل مباشر في تقديم أفضل خدمة علاجية صحية آمنة وحديثة.
و أوضح د. عبد الوهاب أن المؤتمر يقام سنوياً بمشارك نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين والباحثين في مجال طب وتعليم الأسنان المختصين من مختلف دول العالم ، حيث شارك في هذه النسخة من المؤتمر عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور فواز القحطاني أستاذ مشارك في قسم الاستعاضة السنية بمحاضرة بعنوان ( How to Avoid Complications in Aesthetic Zone for Dental Implant ) وورشة عمل من ضمن فعاليات المؤتمر المصاحبة بعنوان
( Comprehensive Surgical Dental Implant Workshop).
وشارك أيضا الدكتور محمد الأصقه أستاذ مساعد في قسم وقاية الأسنان بمحاضرة بعنوان ( Periodontal Diseases – Overview of the Latest AAP Classification Update ).
كما كان للدكتور ناصر القحطاني رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالكلية مشاركة في المؤتمر كعضو في لجنة التحكيم الأبحاث وممثل الجمعية العالمية لأبحاث الأسنان القسم السعودي بجامعة الأمير سطام.
حيث شارك ممثل جامعة الأمير سطام كلية طب الأسنان بخمسة ملصقات علمية بحثية مميزة وهي على النحو التالي:
( -1مدى معرفة طلاب وطالبات طب الأسنان وأطباء الامتياز في منطقة الرياض عن التهاب الكبد الوبائي ج) قدمها كل من الطلاب على الدباس وعبد العزيز الحربي وخالد العاصمي وأحمد العمران وعبد الرحمن العتيبي تحت إشراف المعيد فيصل الهديان و د. وليد سمير و د. ناصر القحطاني.
( -2تقييم صحة اللثة في المرضى الذين تمت معالجتهم بالتلبيسات التاجية الكاملة، في منطقة الرياض) قدمها المعيد أحمد الجوهر من قسم الاستعاضة السنية.
( -3تأثير نزيف اللثة على العناية المنزلية بصحة الفم في الخرج دراسة مقطعية) قدمها المعيد يوسف الخيبري من قسم وقاية الأسنان.
( -4الأسباب و ال ُ محفزات لاختيار طب الأسنان كمهنه) قدمها كل من الطلاب خالد المهيزع و زياد القويزاني تحت إشراف د.عبدالله بن نبهان.
( -5تأثير التحفيز للأداء الأكاديمي لطلاب كلية طب الأسنان في منطقة الرياض المملكة العربية السعودية ) قدمها د.سطان المالكي وكيل كلية طب الأسنان للتطوير والجودة و أستاذ مساعد في قسم وقاية الأسنان.
حصل خلالها الدكتور سلطان المالكي وكيل الكلية للجودة والتطوير على المركز الثاني في منافسة الملصقات البحثية التي أقامتها جمعية تعليم طب الأسنان وتم تكريمه من قبل اللجنة المنظمة.
كما زار عميد الكلية والوفد المرافق له المعرض المقام على هامش المؤتمر الذي شارك فيها 35جهة عارضة بين مصنع أو شركة منتجة أو موزع لها تقدم خدماتها وآخر المستجدات في مجال طب الأسنان في مكان واحد من تجهيزات ومعدات طب الأسنان والتعرف على آخر المستجدات في هذا المجال.