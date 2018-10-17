بالصور.. فتيات بجدة يشكلن أول فريق نسائي لهوكي الجليد بالمملكة.. ويبحثن عن الترخيص

شكلت مجموعة من الفتيات بالمملكة خلال الأسابيع الماضية أول فريق نسائي لرياضة الهوكي الجليدية، وتتجه جهودهن حاليا للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرياضة.
وأوضح المدرب سلطان سلامة، أن الفريق النسائي تشكلت نواته وبدأ في التدريب تحت إشرافه في مجموعة من صالات التزلج بجدة، لافتا إلى أن رياضة الهوكي الجليدية لها شعبية وجماهيرية كبيرة في العالم، وتحظى بقبول كبير لدى الشباب والفتيات بالمملكة.
وقال سلامة وفقا لـ”عكاظ”، إن العمل جار للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرياضة للمشاركة في البطولات على المستويين الإقليمي والعالمي، معربا عن أمله في توفير صالة أولمبية لممارستها.
وروى عدد من فتيات الفريق، بداية مشاركتهن في إعداد الفريق والتدرب، ورغبتهن في ممارسة هذه الرياضة على نحو متخصص بما يساهم في تطويرهن، وأعربن عن أمنيتهن أن يتطور هذا الفريق ويصل إلى العالمية.