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أخبار محلية > العيسى: ارتفاع عدد المدارس المشاركة في مشروع التحول نحو التعليم الرقمي إلى 1893 مدرسة
17/10/2018   4:34 م

العيسى: ارتفاع عدد المدارس المشاركة في مشروع التحول نحو التعليم الرقمي إلى 1893 مدرسة

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أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن عدد المدارس المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة مشروع التحول نحو التعليم الرقمي “بوابة المستقبل” التي انطلقت مع بداية العام الدرسي بلغ 1583 مدرسة.

وأضاف العيسى، أنه بمشاركة هذا العدد من المدارس المرحلة الثانية لمشروع “بوابة المستقبل”، يرتفع عدد المدارس التي تطبق المشروع في المرحلتين إلى 1893 مدرسة، تتوزع في 16 منطقة تعليمية.

وجاءت الرياض في المقدمة من حيث عدد المدارس المشاركة في المشروع بـ385 مدرسة، تلتها القصيم بـ298 مدرسة، ثم الأحساء بـ282 مدرسة، و238 مدرسة في جدة، ثم الشرقية بـ206 مدراس، و160 مدرسة في عسير.

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العيسى: ارتفاع عدد المدارس المشاركة في مشروع التحول نحو التعليم الرقمي إلى 1893 مدرسة

أخبار محلية
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