تصادم يسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا بينهم 9 معلمات بعسير

أسفر تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء على طريق “الأمواه- يدمة” بمنطقة عسير عن وفاة شخصين وإصابة 9 معلمات، بعضهن إصابتهن خطيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن عمليات الهلال الأحمر بعسير تلقت عند الساعة 6:41 صباحاً بلاغاً بوقوع تصادم على طريق “الأمواه – يدمة”.
وأضاف المتحدث، أن الفرق الإسعافية باشرت الموقع، واتضح وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بينهم 9 معلمات، وجرى نقل بعض المصابين إلى مستشفى يدمة، بينما نقلت 6 حالات إلى مستشفى المضة، في حين أكدت مصادر أن إحدى حالات الإصابة توفيت بعد وصولها المستشفى، لتصبح حالات الوفاة حالتين. وفق “أخبار 24”.