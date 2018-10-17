نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تصادم يسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا بينهم 9 معلمات بعسير
17/10/2018   4:35 م

تصادم يسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا بينهم 9 معلمات بعسير

+ = -
638

أسفر تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء على طريق “الأمواه- يدمة” بمنطقة عسير عن وفاة شخصين وإصابة 9 معلمات، بعضهن إصابتهن خطيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن عمليات الهلال الأحمر بعسير تلقت عند الساعة 6:41 صباحاً بلاغاً بوقوع تصادم على طريق “الأمواه – يدمة”.

وأضاف المتحدث، أن الفرق الإسعافية باشرت الموقع، واتضح وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بينهم 9 معلمات، وجرى نقل بعض المصابين إلى مستشفى يدمة، بينما نقلت 6 حالات إلى مستشفى المضة، في حين أكدت مصادر أن إحدى حالات الإصابة توفيت بعد وصولها المستشفى، لتصبح حالات الوفاة حالتين. وفق “أخبار 24”.

تصادم يسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا بينهم 9 معلمات بعسير

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885007571.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.