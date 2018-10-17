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أخبار محلية > بالفيديو.. ولي العهد لوزير الخارجية الأمريكي: “أنت في دولة صديقة.. ونحن حلفاء أقوياء وقدماء”
17/10/2018   4:33 م

بالفيديو.. ولي العهد لوزير الخارجية الأمريكي: “أنت في دولة صديقة.. ونحن حلفاء أقوياء وقدماء”

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رحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال استقباله له بقصر اليمامة في الرياض أمس (الثلاثاء).

وأظهرت لقطات مصورة للقاء جانبا من الترحيب والحديث الودي بين ولي العهد وبومبيو.

وقال الأمير محمد بن سلمان لوزير الخارجية الأمريكية: “أنت في دولة صديقة، وفيما يخص العلاقات بين السعودية وأمريكا فنحن حلفاء أقوياء وقدماء”.

وأضاف “لذا فنحن نواجه العديد من التحديات سويا، في الماضي واليوم وفي المستقبل”.

من جانبه، شكر بومبيو ولي العهد على حسن الاستقبال والضيافة التي حظي بها داخل المملكة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ولي العهد لوزير الخارجية الأمريكي: “أنت في دولة صديقة.. ونحن حلفاء أقوياء وقدماء”

أخبار محلية
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