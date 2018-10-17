“الزكاة والدخل” يجب أن يشمل إجمالي سعر السلع على الأرفف ضريبة القيمة المضافة

شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على ضرورة أن تتضمن بطاقة أسعار السلع الموجودة على الأرفف بجميع المحال والمنشآت التجارية، السعر الإجمالي شاملا ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على السلعة.
ودعت الهيئة المستهلك في حال حصوله على فاتورة ضريبية بغير اللغة العربية، ولا تشتمل على ضريبة القيمة المضافة على السلعة التي اشتراها تبليغ وزارة التجارة والاستثمار عبر الرقم 1900.
وأوضحت أن الفاتورة الصادرة من المحال التجارية والمنشآت يجب أن تكون باللغة العربية، وأن تشتمل على رقم الفاتورة، واسم المتجر أو المنشأة وعنوانها، و تاريخ إصدار الفاتورة، ورقم التعريف الضريبي، واسم المنتج وسعره الأساسي، وقيمة ضريبة القيمة المضافة المحتسبة، وإجمالي السعر شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وفق “أخبار 24”.