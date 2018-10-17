“مدني مكة” يحذر من التقلبات الجوية المؤثرة ويناشد الالتزام بهذه التعليمات

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية المؤثرة، وذلك بعد ورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار خلال اليوم وغدا.
وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.
كما دعا إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.