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أخبار محلية > “العدل” توضح بعض الحالات التي تصنَّف جرائم معلوماتية وعقوباتها
17/10/2018   4:28 م

“العدل” توضح بعض الحالات التي تصنَّف جرائم معلوماتية وعقوباتها

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أوضحت وزارة العدل أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة عام والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال، كل من يتنصت على ما ليس له صلاحية الوصول إليه إلكترونياً.

وبجانب التنصت على ما ليس للشخص صلاحية الوصول إليه إلكترونياً، تشمل العقوبات أيضا من يهدد أو يبتز أشخاصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن يدخل على المواقع الإلكترونية لتدميرها، ومن يمس الحياة الخاصة للآخرين من خلال إساءة استخدام الوسائل الإلكترونية.

وينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها”.

صوره

وفق “أخبار 24”.

“العدل” توضح بعض الحالات التي تصنَّف جرائم معلوماتية وعقوباتها

أخبار محلية
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