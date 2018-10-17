بالفيديو.. آل الشيخ يكلف سامي الجابر بدراسة ملف استضافة المملكة لكأس آسيا

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة “تركي آل الشيخ”، اليوم الثلاثاء، تكليفه الرئيس السابق لنادي الهلال ومستشار الهيئة سامي الجابر بدراسة ملف استضافة المملكة لكأس آسيا.
جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية من آل الشيخ مع استوديو “سوبر كلاسيكو” على القناة الرياضية السعودية قبيل مباراة البرازيل والأرجنتين المقامة في جدّة، والتي قال فيها: “كلفت سامي الجابر بدراسة ملف استضافة المملكة لكأس آسيا خلال أقرب فرصة”.
وتابع رئيس الهيئة بقوله: “نحن أبطال آسيا وأصبحنا وجهة مهمة في العالم خلال عام 2018 بالنسبة للفعاليات الرياضية وهناك المزيد مستقبلًا”، مشيرًا إلى ما حققته السعودية في بطولة كأس آسيا، حيث حصلت عليها 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996، وحلت وصيفًا في 3 مناسبات في أعوام 1992 و2000 و2007.
#فيديو | حديث معالي رئيس هيئة الرياضة #تركي_آل_الشيخ للاستوديو التحليلي قبل مواجهة#كلاسيكو العالم بـ #جدة :#السعودية أصبحت قبلة مهمة للرياضيين، والنقل التلفزيوني لـ#سوبر_كلاسيكو مميز، وندرس ملف استضافتنا لـ #كأس_آسيا.#البرازيل_الارجنتين 🇧🇷🇦🇷pic.twitter.com/px0tFLrFqB
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) 16 octobre 2018