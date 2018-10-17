العثور على طفل محترقاً داخل منزله بعسير.. والجهات الأمنية تحقق في الواقعـة

فتحت السلطات الأمنية بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق بمنطقة عسير، تحقيقاً في واقعـة العثور على طفل محترقاً داخل منزله، وذلك أثناء غياب ذويه عن المنزل.
وكشفت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن الطفل يبلغ من العمر 13 عاماً ويعاني من اعتلالات نفسية ويستخدم بعض الأدوية، مشيرة إلى أنه توفي؛ نتيجة حريق شب في غرفته الكائنة بفناء المنزل.
وأوضحت أن سائق الأسرة هو مَن أبلغ الجهات الأمنية بالحادثــة، فيما لا تزال جـثة الطفل موجودة بمستشفى محايل في انتظار معاينة الطب الشرعي لها وإصدار التقرير الذي سيحدد أسباب الوفـاة.