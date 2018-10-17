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أخبار محلية > شاهد.. كيف يعمل جهاز الخدمة الذاتية بالمطار لإنهاء إجراءات المسافرين دون الحاجة لأي موظف
17/10/2018   10:54 ص

شاهد.. كيف يعمل جهاز الخدمة الذاتية بالمطار لإنهاء إجراءات المسافرين دون الحاجة لأي موظف

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أظهر مقطع فيديو طريقة عمل جهاز الخدمة الذاتية والذي سينهي إجراءات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، دون الحاجة للاستعانة بأي موظف.

ويتم إنهاء إجراءات السفر عبر اختيار اللغة ثم وثيقة السفر (بطاقة الهوية أو جواز السفر)، ثم يتم تمرير رقم الباركود في الوثيقة على القارئ الموجود في الجهاز ليتعرف على بيانات المسافر.

يقوم المسافر بعد ذلك بوضع بصمته ثم يلتقط الجهاز صورة له، بعدها تتم طباعة إيصال إذا كانت البيانات صحيحة، يتوجه بعدها المسافر مباشرة إلى بوابة السفر المزودة بكاميرات تقوم بالتقاط صورة المسافر، وتسمح له بالمرور.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعلنت قبل أيام بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن بدء التشغيل التجريبي لأجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر في صالات الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

شاهد.. كيف يعمل جهاز الخدمة الذاتية بالمطار لإنهاء إجراءات المسافرين دون الحاجة لأي موظف

أخبار محلية
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