بالفيديو.. استشاري يوضح خطورة تناقل المعلومات الطبية عبر “الواتساب” ويفند بعض الإشاعات الطبية

حذّر استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، من خطورة تناقل المعلومات الطبية عبر “الواتساب” ووسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المعلومات الطبية لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور نزار في لقاء له ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لا يعلم من أين أتت معلومة أن شرب الماء البارد يسبب تليفاً في الكبد، مضيفاً أن الادعاء بأن عدم غلق المكيف عقب الخروج من دورة المياه يسبب الإصابة بالإنفلونزا لا أساس له من الصحة، ولا وجود له في المراجع الطبية.
وأضاف أن هناك أشخاصاً ينشرون بعض الوصفات الطبية التي تعالج مرض السكر مثلاً ويؤكدون أنها سليمة لأنهم طبقوها على أنفسهم، مؤكداً أن هذا ليس مقياساً؛ لأن الاستجابة للوصفات الطبية تعتمد على نسبة ارتفاع السكر في الدم، مشدداً على ضرورة التأكد من المعلومات الطبية قبل نشرها.