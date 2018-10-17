كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. ضبط 3 فتيات سرقن ملابس من مول شهير بجدة

ضبطت الجهات الأمنية 3 فتيات لقيامهن بسرقة ملابس من محل تجاري بمول شهير في مدينة جدة، بعدما كشفت كاميرات المراقبة ذلك.
وجاء في تفاصيل الخبر أن صاحب المحل التجاري الذي يقع في مول شهير بجدة، أبلغ الشرطة عن ضبط ثلاث فتيات من قبل حراس الأمن، بعد مشاهدتهن عبر كاميرات المراقبة وهن يسرقن الملابس من المحل، فيما باشرت الجهات الأمنية البلاغ وتمت إحالة الفتيات للتحقيق.
وأشارت المعلومات حسبما أوردت “سبق”، إلى أن اثنتين من الفتيات من الجنسية السعودية والثالثة فلسطينية، وقام رجال شرطة النزهة بإعداد محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية بحقهن.