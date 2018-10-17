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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة
17/10/2018   10:45 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض أجزاء المملكة.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة سيشمل أجزاء من منطقة نجران تشمل “الخرخير وشروره”، وكذلك الأجزاء الجنوبية من الربع الخالي، وأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن السحب الرعدية الممطرة، المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، ستتشكل على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

أخبار محلية
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